Perché gli scontri diretti quest’anno valgono di più

Per mille motivi, anche sentimentali, scatta domani una terza giornata di campionato molto, ma molto, importante. Che sabato farà registrare il picco di emozioni a Torino, con Dybala per la prima volta contro la Juve, nel suo stadio e davanti ai suoi vecchi tifosi. Ma la terza giornata sarà molto importante anche perché cominceranno in maniera massiccia gli scontri diretti. Lazio-Inter, poi Juve- Roma, per finire con un Fiorentina-Napoli che sa di verifica per entrambe le squadre. Tappe di un campionato che, mai come stavolta, potrebbe davvero decidersi nei faccia a faccia. La sensazione è che il divario, tra le prime nove e le altre, si sia fatto più evidente, più netto. E, di conseguenza, la corsa allo scudetto, alla Champions, alla zona europea, si deciderà nei confronti tra loro. Che, tra l’altro, sono le società maggiormente interessate alla settimana finale di calcio mercato. Dalla Juve alla Roma, dal Milan all’Atalanta, sono un po’ tutte alla ricerca del colpo o dei colpi per migliorare.

(gasport)