«Per fortuna il mio primo gol è arrivato qui»

Ieri allo Stadio Olimpico è andata in scena la prima "Dybala Mask". L'argentino ha realizzato una doppietta nella sfida contro il Monza e, grazie alle due reti, ha raggiunto quota 100 gol in Serie A. Il primo gol è stato un capolavoro di tecnica e forse la Joya se lo era sognato così: unico, spettacolare, con un grado di difficoltà alto che solo la magia dei suoi piedi poteva farlo sembrare facile.

"Sono molto felice, avevo molta voglia di far gol - dice l’argentino - e per fortuna è arrivato qui all’Olimpico, davanti ai nostri tifosi. Ma il gol più bello è sempre il prossimo... Sono molto contento anche per la vittoria, continuiamo a crescere giocando ogni tre giorni trovare la condizione sarà più facile, ci sono tante partite da fare e vanno gestite per arrivare al meglio alla sosta. Dove possiamo arrivare? Il gruppo è positivo, ha appena vinto un trofeo importante, ma è ancora presto per parlare. Non eravamo i migliori la scorsa partita e non lo siamo neanche adesso".

Successivamente Mourinho svela cosa ha detto a Dybala al momento della sostituzione: "L’anno scorso con la Juve, quando qui è stato sostituito, gli ho detto che era molto bravo e stavolta gli ho ripetuto lo stesso: ci abbiamo riso su, ricordando che prima segnava per altri. E’ la sua serata. Alcune volte c’è il talento isolato, Paulo è uno che gioca per la squadra. Anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Sta crescendo. L’importante è gestirlo, vista la sua storia recente di infortuni. Mi ha detto che doveva fare il terzo gol, gli ho risposto: 'Tranquillo, lo farai con l’Udinese'". Appuntamento domenica alla Dacia Arena.

(gasport)