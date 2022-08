Pellegrini, Dybala, Abraham: fame di gol. La Roma studia la trazione 4X4

José Mourinho ha ottenuto la stragrande maggioranza dei suoi successi puntando sulla difesa a quattro, con cui ha messo le fondamenta dei suoi primi venticinque trionfi in carriera, quello numero ventisei – la vittoria della Conference League alla guida della Roma – è arrivato invece con la retroguardia a tre. Morale: nella vita è lecito cambiare, tanto più che un tecnico, per catechismo lavorativo, dovrebbe adattarsi alla rosa che ha a disposizione. C’è da aspettarsi che Mourinho da ora in poi torni a puntare sul prediletto 4-2-3-1? Non proprio. Il mantra della solidità difensiva resta fondamentale per il suo stile di gioco, ma è innegabile che, con la qualità che in questa stagione la dirigenza gli ha messo a disposizione nel reparto avanzato, la tentazione di sfruttarla al meglio prende quota. Tra l’altro, non bisogna dimenticare che nessuno tra Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla è un centrale particolarmente bravo nella impostazione, Mourinho potrebbe sfruttare anche le caratteristiche di Celik, che come esterno di destra rispetto a Karsdorp sembra essere più “bloccato” – e quindi per certi versi più utile – quando non si vuole correre rischi. Alla luce di tutto questo, perciò, la sensazione è che in questa stagione il ritorno al 4-2-3-1 non sarà solo una estemporanea fioritura estiva.

(gasport)