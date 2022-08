Paulo sogna un esordio da Re giallorosso: segnare e fare 100 in A

L’obiettivo è partire subito forte, per creare ancora più entusiasmo e sfruttare una scia assai favorevole. Per farlo la Roma deve vincere subito, già stasera a Salerno, dove si troverà di fronte anche qualche ex in campo (Gyomber e Fazio) e in tribuna (il d.s. Morgan De Sanctis, in giallorosso fino al marzo scorso). A guidare la Roma verso il primo successo ci vuole pensare soprattutto Paulo Dybala, prendendola per mano e portandola verso la prima dolce spiaggia estiva, quella che può regalare un Ferragosto d’autore. La partita di Salerno potrebbe essere l’occasione giusta per indossare per la prima volta la Dybala mask con la Roma (e magari raggiungere quota 100 gol in Serie A, lui che è a 98). Anche perché se il derby lo hanno già acceso Mourinho e Sarri con le loro dichiarazioni, Dybala punta a lasciare il segno anche nella sfida a distanza con i suoi nuovi rivali. A Roma può tornare a essere Re.

(gasport)