Panchina d’oro: tante soluzioni e rosa più ricca. Ora Mou può lottare con le big

Lo scorso anno José Mourinho ripeteva, una volta si e l'altra pure, che quando si girava in panchina vedeva tanti ragazzini bravi, ma non adatti a quello di cui lui aveva bisogno in quel momento. Ora ha una rosa alla pari delle big del campionato. In porta c'è Rui Patricio, il numero uno esperto che lo scorso anno ha tolto più di qualche volta le castagne dal fuoco, E poi c'è il giovane Svilar, che la Roma ha preso a parametro zero Mou ci punta, ha tanta voglia e ambizione e giocherà sicuramente più di Fuzato. Sulle fasce l'abbondanza è davvero tanta: a destra con Karsdorp c'è Celik e a sinistra Zalewski. Il titolare, in teoria, è Spinazzola, ma sono di scorsi validi solo sulla carta. In mezzo è complicato stabilire ora titolari e alternative: Matic e Wijnaldum sono stati presi per la loro esperienza, Pellegrini arretrerà spesso per far giocare insieme Abraham, Dybala e Zaniolo, Cristante avrà molte occasioni perché Mou di lui si fida a occhi chiusi. Aspettando Belotti, in panchina c'è un giocatore come El Shaarawy, che vale almeno 8 milioni e che, come si è visto contro lo Shakhtar, ha la capacità di in cidere in corsa, e potrebbe esserci, a volte, anche uno come Zaniolo. In alcuni momenti la Roma potrebbe avere in panchina circa 115 milioni di capitale. La Roma sta cercando di farsi trovare pronta. E Mou approva.

(gasport)