Ora è ufficiale. Toyota nuovo sponsor

IL TEMPO (A.AUSTINI) - Ora è tutto ufficiale. Come anticipato da Il Tempo, Toyota è il nuovo sponsor della Roma per le divise di allenamento. La casa automobilistica giapponese, di cui Friedkin è distributore in esclusiva in cinque stati americani, sarà Main Global Partner del club giallorosso per due stagioni, con opzione di rinnovo per un altro anno. Oltre a sponsorizzare i «training kit» di tutte le squadre maschili e femminili di Trigoria, Toyota metterà a disposizione della Società una flotta di automobili elettrificate – a marchio Toyota e Lexus – e una gamma di servizi di mobilità grazie al proprio marchio KINTO, nuovo Mobility Service Provider della Roma.