Oltre 17.000 abbonati confermano il posto anche in Europa League

Oltre 17 mila abbonati della Roma per le partite di campionato hanno confermato il loro posto anche per il mini abbonamento valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e per i tre match del girone eliminatorio di Europa League. Un numero già cospicuo, ma destinato a salire visto che ieri pomeriggio alle 18 la società ha dato il via alla vendita libera e le file per accedere al servizio erano lunghe. In esaurimento le Curve, a ruba a causa dei prezzi popolari: 44 euro per i non abbonati (il prezzo scende a 35 per gli abbonati alle partite di campionato), 58 per i Distinti Sud. Ancora non sono note le date delle gare casalinghe del girone di Europa League: il sorteggio ci sarà domani alle ore 13 ad Istanbul, con la Roma testa di serie in prima fascia. Le sei partite si giocheranno l’8 e il 15 settembre, il 6, il 13 e il 27 ottobre e il 3 novembre, mentre gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputeranno l’11 o il 18 gennaio.

(corsera)