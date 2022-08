Olimpico, primo pieno d’amore: per la Cremonese è già tutto sold out

Dopo il pienone fatto registrare contro lo Shakhtar domenica scorsa, arriva anche il primo sold out ufficiale della stagione. Da ieri, infatti, i biglietti per la prima partita casalinga della stagione, 22 agosto con la Cremonese, sono di fatto esauriti. Contro la neopromossa di Alvini all’Olimpico ci saranno più di 60mila spettatori, un po’ sulla scia di quanto successo anche nella scorsa stagione. Insomma, sembra proprio che l’amore della gente romanista non voglia arenarsi mai. Oggi la società metterà in vendita il pacchetto, come successo durante la scorsa stagione, delle partite casalinghe contro Atalanta, Lecce e Napoli.

(gasport)