Oggi torna a parlare Mourinho

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L’attesa è finita. A 80 giorni di distanza dall’ultima volta, José Mourinho tornerà a rispondere alle domande dei giornalisti italiani. Oggi alle 15, lo Special One interverrà in conferenza stampa a Trigoria dopo aver diretto la rifinitura in programma in mattinata. Sarà la prima occasione per provare a strappare al tecnico un parere sul mercato condotto finora dalla Roma. Il giudizio però rischia di essere parziale: sia l’allenatore che Tiago Pinto sperano ancora di portare un altro paio paio di rinforzi al Fulvio Bernardini. L’obiettivo numero uno rimane Belotti, che però non è intenzionato ad attendere i giallorossi ancora a lungo. L’arrivo del Gallo è subordinato alla cessione a titolo definitivo di uno tra Shomurodov e Felix, che al momento non sembrano in procinto di lasciare la Capitale. Nessuna delle offerte arrivate finora infatti ha soddisfatto il gm giallorosso, convinto di riuscire a cedere i due attaccanti alle proprie condizioni. La soluzione per accontentare tutti potrebbe essere una doppia cessione in prestito con diritto di riscatto. Al momento però Pinto non sembra averla presa in considerazione.