Oggi i gironi di Europa League: Arsenal e Manchester United le favorite, ma solo le inglesi davanti alle romane

Nel giorno del sorteggio dell’edizione numero 14 dell’Europa League, l’Italia è rappresentata dalla due squadre della capitale. I giochi si faranno in un hotel di lusso a Istanbul, diretta sul sito dell’Uefa e su Sky alle 13. Mourinho e Sarri hanno il conforto di partire in prima fascia, con Manchester United e Arsenal, Braga, Stella Rosa e Dinamo Kiev: le due inglesi sono le favorite. Subito dietro, le italiane e le spagnole, Betis e Real Sociedad. Poi, occhio a Psv, Rennes, Monaco o Feyenoord. Per la Roma, l’occasione (o il rischio?) di ritrovare sulla propria strada i norvegesi del Bodo/Glimt, con cui l’anno scorso in Conference furono dolori, fino alla gioia della vittoria nei quarti. Le vincitrici degli otto gironi andranno direttamente agli ottavi. Le seconde affronteranno il turno di spareggio con le otto retrocesse dalla Champions e chi supererà i playoff, approderà agli ottavi. La finale è in programma il 31 allo stadio Puskas Arena di Budapest.

(Il Messaggero)