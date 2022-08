Nicola: "Manca un po’ di aggressività". Arriva Maggiore: contratto di 4 anni

C'è amarezza per la prima sconfitta in campionato ma anche la consapevolezza che i margini di crescita della Salernitana restano ampi. Nicola ha parlato al termine del match contro la Roma, vinto dai giallorossi per 0-1 grazie a una rete di Cristante: "Sono molto contento della crescita che ho visto rispetto alla partita di Coppa Italia grazie anche all’inserimento dei nuovi. Certo non c’è ancora il livello di aggressività che vogliamo. Dobbiamo lavorare per migliorarci". Intanto è arrivato Maggiore dallo Spezia, affare da 4 milioni. Il centrocampista era allo Stadio Arechi ieri sera ad assistere alla partita. Per lui pronto un contratto quadriennale e non sarà l'ultimo acquisto della Salernitana.

(gasport)