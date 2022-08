Mourinho: "Zaniolo? Vorrei che restasse"

Non immaginava che di lì a poche ore avrebbe perso Gini Wijnaldum, forse anche per questo le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa pre-Cremonese hanno un peso ancora più grande: per il tecnico Nicolò Zaniolo è al centro del progetto. Per la precisione: «Nel puzzle che abbiamo costruito, come caratteristiche dei giocatori, è molto più importante per noi rispetto a prima. Fisicamente è agile e fresco, merito suo e poi nostro, come staff, ma se mi chiedete se resta dico che è una domanda per

lui e per il direttore. A me piacerebbe molto se restasse qui».

E così, dopo una carezza a Belotti, il mister ha anche concesso un endorsement importante, un altro, a Capitan Lorenzo Pellegrini. Secondo lo Special One il numero 7 adesso ha un'importanza centrale nella rosa, e grazie alla maturità raggiunta rimarrà un punto di riferimento della squadra, sia da trequartista che da centrale di centrocampo. E anche in questo senso l'infortunio a Wijnaldum non fa che rendere Pellegrini ancora più importante.

