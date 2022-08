Mourinho vuole vincere per Gini: "E mi piace tanto Belotti"

Era perfino in ballottaggio per una maglia da titolare, ma stasera Gini Wijnaldum non potrà esserci. La frattura alla tibia lo terrà ai box per mesi e ora Josè Mourinho, che nella conferenza stampa pre-Cremonese aveva elogiato la crescita dell'olandese nelle ultime settimane, vorrà vincere per dedicare i 3 punti anche a lui.

Diversi i temi trattati dal mister nell'incontro con i media a Trigoria: dalle carezze a Belotti - "posso dire che se è vero che vuole davvero venire a tutti i costi alla Roma, questo atteggiamento mi piace tantissimo. Se poi verrà, però, non lo so…" - allo splendido rapporto che si sta creando tra squadra e tifosi - "La passione dei tifosi è una vittoria incredibile. Qualcosa di fantastico per noi e per il calcio italiano. Ho contatti ovunque e so che la gente in giro è impressionata quando guarda l’Olimpico".

Attestato di stima anche per Zaniolo - "vorrei che rimanesse" -, senza dimenticare di pensare all'avversario: "La Cremonese è una squadra diversa da quella che era in B. Rifiuto al 100% l’idea di una gara facile", ha spiegato Mou.

(Gasport)