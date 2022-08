Mourinho si affida ai “magnifici” 4

Anche a Salerno, avanti con i magnifici quattro. Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, aspettando che Wijnaldum cresca di condizione, guidano la Roma al debutto in campionato. Lo scorso anno all’Arechi finì 4-0 e se è vero che la Salernitana è cresciuta, i giallorossi hanno compiuto un evidente salto di qualità. E quantità: bastare dare un’occhiata alla panchina: questa sera José ha la possibilità di stravolgere la squadra in corsa. A partire dalle fasce (con Celik e uno tra Spinazzola e Zalewski), passando per la mediana (Cristante e Wijnaldum) fino ad arrivare all’attacco. Che nell’attesa della cessione di Shomurodov e dell’arrivo di Belotti può comunque avvalersi di El Shaarawy e di Felix voluto proprio dalla Salernitana. I dubbi di oggi restano Zalewski-Spinazzola e Matic-Cristante.

(Il Messaggero)