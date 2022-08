Mourinho resta in testa grazie agli operai

[...] I giallorossi, con la seconda vittoria di corto muso, sono rimasti al passo di Inter e Napoli , ma, dopo

, hanno perso(spalla), il giocatore tatticamente meno sostituibile del gruppo. In bocca al lupo. Vittoria sofferta, con tante ombre. È stata più squadra la, che ha confermato l'ottima impressione di Firenze. Una traversa colpita da Dessers, tipo interessante.l'ha spuntata grazie a un colpo di testa su corner di Smalling, ingenuamente perso dai difensori in un gioco di blocchi.

Mou deve educare ed alternare alle ripartenze un gioco più dominante, anche per coinvolgere di più Abraham che nelle triangolazioni strette si esalta e con la squadra vicina rende meglio. Senza un gioco dominante, lasciando la palla agli altri, anche ai piccoli, è più difficile sognare in grande. È chiaro che, in una squadra costruita per ripartire, aver perso il mediano più dinamico in verticale (Wijnaldum) e il miglior sprinter sul lungo (Zaniolo) è una brutta tegola. L’unico effetto collaterale positivo potrebbe essere il ritorno sulla trequarti di Pellegrini: troppo preziosa la sua qualità vicino alla porta. Sia Juve che Roma devono ancora maturare una solida identità di gioco. Sabato si affronteranno a Torino e ne sapremo di più.

(Gasport - L. Garlando)