Mourinho pensa già al Mondiale e insiste per avere Belotti come assicurazione per la Roma

Terza per tiri effettuati (20, di più solo la Fiorentina con 27 e il Napoli con 25) la Roma contro la Salernitana ha distillato da tanta produzione offensiva un solo gol. E per di più segnato da un centrocampista, Cristante. Le occasioni sprecate da Zaniolo (per altro il migliore in campo), Abraham e il nuovo arrivato Dybala hanno ricordato il problema dello scorso campionato. Un segnale chiaro. La ricerca ostinata di Belotti, che nel frattempo si allena da solo in Sicilia, è legata anche alla situazione che si presenterà a novembre e dicembre: Dybala e Abraham saranno sicuramente impegnati al Mondiale con Argentina e Inghilterra, due squadre che potrebbero restare in Qatar molto a lungo, mentre Belotti resterà a casa come tutti gli azzurri. È questo che Mourinho intendeva con la risposta in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma: “Se mi chiedete se manca ancora qualcosa per vivere una stagione senza paure, con più possibilità e meno imprevisti, la risposta è sì”.

(corsera)