Mourinho: «Nel primo tempo abbiamo avuto fortuna»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Sollevato e insoddisfatto. José Mourinho si tiene stretto il punto strappato allo Stadium ma non usa mezzi termini per analizzare la gara disputata dalla sua squadra contro i bianconeri: «Nel primo tempo abbiamo avuto culo, durante la ripresa siamo riusciti a fare qualcosa in più - l'analisi del tecnico dopo l'1-1 con la Juventus-durante l'intervallo ho detto ai giocatori che mi vergognavo di essere il loro allenatore. Non possiamo arrivare a Torino con questo atteggiamento, ho detto a Foti (il suo vice, ndc) di pregare affinché il primo tempo finisse soltanto 1-0. E' stata pura fortuna arrivare all'intervallo senza subire altri gol». LoSpecial One rincara ladose, nonostante riconosca l'importanza del pareggio ottenuto dalla sua squadra:«È un punto importante per noi e, dopo un primo tempo del genere, uscire senza sconfitta è positivo. Ma la partita che abbiamo fatto assomiglia a quelle dello scorso anno a San Siro, dobbiamo crescere in queste situazioni. Aspettiamo che arrivi gente importante per noi, non solo per la panchina e la gestione della partita ma anche per la competizione nel ruolo». Il portoghese infatti si è ritrovato a fare i conti con una panchina corta a causa degli infortuni che hanno colpito la rosa giallorossa: «Avevo una panchina con pochissime soluzioni offensive: non c'erano Zaniolo, Wijnaldum e un giocatore che penso potrà arrivare. Con questi tre la storia poteva essere diversa». Il riferimento è inevitabilmente ad Andrea Belotti, che a breve diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Parole al miele per Dybala - che ha confezionato l'assist per il gol del pareggio - mentre Mou non risparmia le critiche per Abraham: «Dybala fa sempre la differenza. La gente pensa che fa la faccia solo quando segna o fa un assist, ma non è così. Conosco come funzionano lecose.Grande intervista di Abraham, sembra che ha fatto unagrandepartita...mahagiocato in modo orribile. Dybala ha giocato bene, ma contro il 4-3-3 della Juve era difficile sia perluichepernoi».Anche l'inglese ammette le difficoltà incontrate in campo, nonostante a Torino abbia trovato il primo gol della stagione: «Siamo contenti del pari, abbiamo dovuto lottare tutta la partita ed è merito della Juve che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa siamo venuti fuori. Dybala ha fatto una buonagara, era unmatch delicatoper lui». La squadra, dopo essere rientrata nella notte, si ritroverà oggi a Trigoria per preparare il match di martedì con il Monza