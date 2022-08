Mourinho: “Manca ancora qualcosa”. La richiesta è Belotti

“La società ha fatto un grande lavoro: abbiamo preso cinque giocatori utili per il miglioramento della nostra rosa con soli 7 milioni. Però se mi chiedete se manca ancora qualcosa per vivere una stagione senza paure, con più possibilità e meno imprevisti, la risposta è sì“. Lo Special One è sempre molto chiaro nelle sue richieste. Il discorso delle 17 squadre di Serie A che hanno speso più della Roma è una provocazione che non calcola né la qualità eccezionale né i ricchissimi ingaggi dei calciatori arrivati per un vero e proprio “instant team”. Senza fare il nome, invece, il bersaglio per il prossimo acquisto è lampante: Andrea Belotti. Mourinho è sempre stato, è e sempre sarà questo: un allenatore che spinge società e calciatori ad alzare l’asticella. In altri contesti non ha avuto paura di lanciare proclami, a Roma pensa che l’entusiasmo generale sia già così alto da non dover essere ulteriormente alimentato. La domanda che si fanno in molti è se da qui al 2 settembre la Roma sarà in grado di resistere alle offerte per Zaniolo. La risposta ancora non c’è: “Il mercato purtroppo non è chiuso. Inizia la stagione e si giocano tre o quattro gare. Ovviamente è una cosa che non mi piace. Fare una valutazione ora è prematuro, meglio aspettare. Sono usciti due giocatori forti come Mkhitaryan, che era un titolare assoluto, e Veretout, che sarebbe stato uno dei 12- 13 giocatori più utilizzati. Però abbiamo preso quattro giocatori di campo più un bravissimo giovane portiere. Tutti sono arrivati con il mio consenso. Con la società abbiamo un rapporto che impedisce certe situazioni“. A Salerno oggi giocheranno molto probabilmente Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini. Ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski.

(corsera)