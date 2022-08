Mourinho: «Ma quale scudetto... Lotito ha speso di più»

Il TEMPO (E.ZOTTI) - José Mourinho si è ripreso la scena, come pochi sanno fare. Dopo 80 giorni di silenzio lo Special One è tornato a parlare alla stampa italiana, alla vigilia della prima di campionato in programma stasera alle 20.45 in casa della Salernitana. E dalla sala Champions di Trigoria il portoghese ha lanciato subito un paio di messag- gi mirati, volti a togliere pressione ai suoi giocatori e spostare l'attenzione sul mercato delle altre squadre che la stagione scorsa si sono piazzate da- vanti alla Roma. Nessuna indicazione invece sulla formazione che scenderà in campo all'Arechi. Il portoghese sembra comunque intenzionato a schierare praticamente la stessa squadra vista lo scorso 7 agosto nella presentazione all'Olimpico. Davanti a Rui Patricio dunque confermati Mancini, Smalling e Ibanez; in mediana spazio alla coppia Pellegrini Matic - il serbo è in vantaggio su Cristante mentre sugli esterni giocheranno Karsdorp e uno tra Spinazzola e Zalewski (il polacco deve ancora smaltire del tutto i postumi della distorsione alla caviglia). Nessun dubbio invece per il tridente delle meraviglie formato da Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham.

Nella sua seconda stagione alla Roma pensa di poter migliorare?

«In Europa per fare meglio dobbiamo vincere l'Europa League, dove ci sono squadre con un potenziale economico distante dal nostro. In campionato siamo finiti sesti, la rosa è migliorata ma anche le altre. Durante questo periodo dove non ho parlato con la stampa, mi sono stupito sentendo parlare della Roma in un certo modo, sentir dire che siamo candidati allo Scudetto. Solo la Sampdoria e il Lecce hanno speso meno di noi e se ci sono18 scudetti possiamo parlare di Roma favorita. Milan e Inter ad esempio hanno finito con 23 e 25 punti più di noi, hanno migliorato la squadra. Non mi sembra che siamo candidati per lo Scudetto. C'è troppo clamore intorno a noi, abbiamo fatto bene con Tottenham e Shakhtar. La Lazio ha speso 39 milioni, magari sono loro i candidati a vincere. Parlare di noi come favoriti è come vendere un prodotto non reale. Il nostro scudetto è l'amore dei tifosi, giocare le amichevoli con lo stadio pieno, la fiducia che c'è per la squadra. Non abbiamo mai parlato di Scudetto, abbiamo bisogno di tempo».