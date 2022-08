Mourinho e la squadra dal Papa a settembre

Josè Mourinho e la Roma incontreranno il Papa a settembre. L'incontro sarebbe potuto andare in scena anche in queste ore, ma una serie di problemi logistici non lo hanno consentito. Impossibile dunque che i giallorossi, con tanto di Conference League al seguito, incontrino il Pontefice prima del match amichevole contro lo Shakhtar Donetsk.

Tra i calciatori giallorossi, anche Lorenzo Pellegrini è molto religioso. Nel marzo del 2021, in occasione della Domenica della Parola di Dio, fu ricevuto da Papa Francesco in Vaticano a Casa Santa Marta, accompagnato dalla propria famiglia.

(Il Messaggero)