Mourinho e gli olandesi: Wijnaldum può cambiare la Roma come ha fatto Sneijder con l’Inter

Arriva l'olandese Georginio Wijnaldum, e gli olandesi possono essere decisivi: lo sa bene proprio Josè Mourinho, le cui fortune si sono anche basate sulle prestazioni di Wesley Sneijder. Proprio come il trequartista del triplete dell'Inter, Wijnaldum è in grado di cambiare il volto di una squadra. E per farlo ha detto 'no' anche ad un paio di proposte arrivate dalla Premier League - una dall'Everton -. E come era successo a Sneijder tredici anni fa, la sensazione è che Wijnaldum abbia voglia di rivalsa.

