Il mio voto per la Panchina d’oro lo darò a Davide Nicola”. La stima di José Mourinho per l’allenatore della Salernitana è sincera, e ieri il portoghese ha voluto fare i complimenti al collega. “Ha fatto una metà di stagione epica, la squadra era in grande difficoltà e lui è riuscito a raggiungere la salvezza. Sarà una partita difficile, hanno speso 40 milioni e sono diventati fortissimi: io guardo a questa partita con la consapevolezza e la stessa responsabilità di sempre”.

(corsera)