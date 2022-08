Mou prova la vera Roma. Zaniolo, il Tottenham insiste

Prove generali di Roma. Questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida con lo Shakhtar Donetsk, ovvero l'ultima amichevole precampionato. Il match si disputerà davanti a 65mila tifosi e per Mourinho sarà anche l'occasione per testare la sua squadra in vista della prima giornata di Serie A, nella quale affronterà la Salernitana.

Wijnaldum dovrebbe partire dalla panchina dato che solamente ieri si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni. Possibile, invece, che lo Special One schieri ancora i "Fab Four" dall'inizio: Abraham, Dybala, Pellegrini (arretrato a centrocampo) e Zaniolo.

Proprio quest'ultimo è al centro di alcune voci di mercato riguardanti una possibile trattativa con il Tottenham. Le parti sono ancora lontane poiché la Roma chiede almeno 50 milioni cash, mentre gli inglesi vorrebbero inserire alcune contropartite tecniche, come Tanganga, per abbassare il prezzo. Il suo trasferimento, comunque, appare più lontano rispetto a qualche settimana fa, quando la Juventus era in forte pressing. Il numero 22 continua a lavorare duramente e appare perfettamente integrato nel gruppo. Stasera raccoglierà l'abbraccio dei tifosi, che non vedono l'ora di celebrare il match winner della finale di Conference League.

Grande curiosità anche per la coppia Abraham-Dybala: i due devono migliorare la loro intesa in vista della Salernitana. Intanto la Roma attende Belotti, che arriverà dopo la cessione di uno tra Shomurodov (al Bologna, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni che diventerà obbligo dopo un certo numero di presenze e di gol) e Carles Perez, che continua a rifiutare tutte le destinazioni per trasferirsi al Celta Vigo.

