Mou, primi applausi: «Mi è piaciuto tutto, la Roma è maturata»

Mourinho aveva detto in conferenza stampa che sarebbe stata una partita difficile e il campo gli ha dato ragione. La vittoria è comunque arrivata, ma di misura. La Salernitana ha fatto soffrire i giallorossi e a regalare i 3 punti ci ha pensato Cristante, schierato a sorpresa dal primo minuto al posto di Matic. "Mi è piaciuto tutto - le parole dell'allenatore portoghese al termine della partita -. Ovviamente mi piacerebbe di più essere tranquillo 3-0, 4-0, 5-0, ma mi è piaciuto anche vedere una squadra ha avuto la maturità giusta e ha saputo gestire il risultato. Matic e Wijnaldum hanno aiutato per finire la partita in modo tranquillo. Qualcuno scriverà che Zaniolo e Dybala potevano segnare 2-3 gol, ma spero scriveranno che hanno fatto una partita straordinaria".

Lo Special One ha tolto durante il match tutto il tridente per inserire Matic, Wijnaldum ed El Shaarawy. Il messaggio alla società è chiaro: c'è bisogno di un altro attaccante. Belotti aspetterà ancora la Roma per qualche giorno, al massimo fino alla metà di questa settimana. Pinto, però, prima deve piazzare uno tra Shomurodov e Felix.

La difesa della Roma ha retto molto bene e successivamente Mancini ha parlato così al termine del match: "La prima partita è sempre molto insidiosa, abbiamo retto bene il campo, potevamo fare due gol in più per stare più tranquilli, invece abbiamo sofferto fino alla fine. Non abbiamo rischiato, ma alla fine un episodio più sempre andare male, speriamo nelle prossime partite di fare più gol. Se dovesse arrivare per migliorare la rosa io sarei contento, ben venga, è giusto così perché la competizione aiuta in una squadra che punta a vincere. La Conference ci ha dato consapevolezza, ci vogliono cattiveria e agonismo per andarci a prendere le vittorie, abbiamo una rosa ampia di giocatori forti, ce la giocheremo fino all’ultima giornata. I nuovi arrivati sono bravissimi ragazzi, hanno vinto tantissimo e hanno già dato parecchio alla squadra".

(corsera)