Mou e il manuale del perfetto allenatore

Se qualcuno pensa che Josè Mourinho metta in circolo parole a casaccio; che non ci sia sempre una strategia anche dietro un suo sospiro; che lasci al caso un solo, minimo dettaglio di una sua uscita pubblica, beh questo qualcuno non ha capito nulla. Quanto prodotto dialetticamente da Mourinho al termine della partita di Torino è soltanto un capitolo — neppure inedito — del “Manuale del bravo allenatore”, che Josè ha redatto ormai tanti anni fa. Perché per insultare la squadra dopo un pareggio in rimonta in casa Juve, ci vogliono due cose: o l’assoluta mancanza di controllo del proprio cervello oppure la totale consapevolezza e padronanza del proprio ruolo. . Non coccole o paroline dolci per il punto portato a casa. No: insulti. Per migliorare, ecco l’obiettivo. Per evitare il ripetersi degli errori. E il fatto che Mou abbia pesantemente redarguito (altro eufemismo...) Tammy Abraham, l’autore del gol da un punto, ne è la conferma. Non fare sconti a nessuno. Mai. Crescere, insomma. Di fatto, Mou nella sala-stampa di Torino ha continuato ad “allenare” la Roma.

(La Repubblica)