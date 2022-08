Missione compiuta: la Roma delle stelle passa con Cristante

Nella Roma dei Fab Four, in paradiso va la classe operaia: Mourinho conquista i primi tre punti stagionali grazie alla rete di Cristante. Il centrocampista è stato la soluzione inaspettata ai problemi imprevedibili di una squadra che ha elevato esponenzialmente il proprio tasso qualitativo grazie alla presenza di Pellegrini, Dybala e Zaniolo dal primo minuto. Alla fine, però, è servito ricorrere all'abc del calcio per sbloccare il match, ovvero un tiro dalla distanza, sporcato da una doppia deviazione. I giallorossi hanno graziato più volte i padroni di casa sia con Zaniolo sia con Dybala, che hanno sprecato varie occasioni. Nel ruolo di Cristante sono arrivati Wijnaldum e Matic, ma Mourinho lo ha voluto tenere a tutti i costi ed è stato proprio lui a scoprirne l'utilità, dopo che gli allenatori precedenti lo schierarono addirittura in difesa. La Roma non ha deluso ed è partita bene, ma a fine partita lo Special One ha chiesto alla società "qualcosina in più sul mercato". La squadra, infatti, ha terminato la partita senza attaccanti: un invito alla proprietà ad acquistare Belotti.

(La Repubblica)