Milik e Belotti ok: Juventus-Roma è già cominciata

Tutti a caccia di gol. Sono gli attaccanti a rendere effervescente l’ultima settimana di trattative consentendo a Mourinho e Allegri di tirare un sospiro di sollievo. Il Gallo Belotti è a un passo dalla Roma, tanto da rendere ipotizzabile la sua convocazione già per l’imminente sfida con la Juve a Torino. L’affare si è sbloccato ieri dopo che Thiago Pinto ha raggiunto con la Cremonese l’intesa per cessione di Felix. La punta si trasferisce alla corte della neopromossa per la cifra di 6 milioni più 2,5 di bonus e la percentuale del 10% sul ricavato da futura rivendita. Sorride il Gallo che si rilancia nella Capitale, dopo aver declinato tutte le proposte provenienti dall’estero (dal Nizza al Galatasaray) e cercando una nuova ribalta dopo sette anni nel Toro. Ora lo Special One attende il centrocampista necessario per colmare la lacuna nella rosa provocata dal forfait di Wijnaldum. Inutile il tentativo dei giallorossi di rimediare chiedendo in prestito Zakaria alla Juventus: “Non se ne parla, se volete a titolo definitivo” si sono sentiti rispondere i dirigenti capitolini. Max Allegri intanto ha la punta che chiedeva per sostituire Morata. Certo, per caratteristiche Arkadiusz Milik svolgerà più il ruolo di vice-Vlahovic che di esterno complementare al serbo.

(corsera)