Milan e Inter guidano la classifica degli abbonati

Sono oltre 300mila gli abbonamenti venduti dai 20 club di Serie A per la stagione 2022/2023. Il primato è stato conteso da Milan e Inter con circa 41mila tessere acquistate (i nerazzurri sono in vantaggio di qualche centinaio di abbonamenti). Lo slancio della vittoria della Conference League e la grande campagna acquisti hanno riacceso l'entusiasmo a Roma (36mila), ma anche sulla sponda Lazio si sono avuti buoni risultati (20mila, come la Fiorentina). In controtendenza le performance di Juventus (poco sopra i 20mila abbonati) e Napoli, che ha venduto solamente poco più di 5mila tessere.

(Il Sole 24 Ore)