Matuidi: “Dybala a Roma? La Juve ci ha rimesso”

La Gazzetta dello Sport - Gli scarpini sono in un angolo della villa di Miami. Blaise Matuidi li ha lasciati lì da qualche mese. Il suo presente si chiama Origin, il fondo che ha contribuito a creare e in cui ha coinvolto anche l’amico Dybala."La cosa bella è che in questo progetto noi calciatori siamo protagonisti come fossimo in una squadra. Così chiamo Paulo e decidiamo senza intermediari". L'ex bianconero ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato anche di Dybala, queste le sue parole:

A proposito di decisioni, Dybala ci ha messo parecchio a prendere la sua quest’estate… "Sincero? Non me l’aspettavo andasse alla Roma. Credo che alla fine sia Paulo che la Juventus avessero voglia di qualcosa di diverso, ma il passato resta"

E nel presente è già Juve-Roma: non le farà effetto vederlo da avversario allo Stadium? "Certo, è stato fondamentale, meraviglioso in bianconero. A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo".