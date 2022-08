Materazzi: "Mourinho ha compattato la Roma. È il vero miracolo, era quasi impossibile"

E' intervenuto con un'intervista pubblicata oggi sulle colonne della rosea Marco Materazzi. L'ex difensore ha ovviamente parlato della sua Inter, sfiorando però anche l'argomento Roma. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Materazzi:

Per lei l’Inter è favorita?

Beh, anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma. Mourinho ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi. Ha l’esperienza e la credibilità che aiutano a prendere giocatori veri e a far rendere al massimo gli altri, cresciuti in mentalità e in consapevolezza grazie al trionfo europeo. Ho sentito dire: “ha vinto una coppetta”, beh, vincere non è mai facile, nemmeno a carte. José ha dimostrato di saperlo fare, quindi tanto di cappello. E poi ha unito la Roma, quello è il suo vero miracolo: a Roma non è facile, anzi quasi impossibile.

(Gasport)