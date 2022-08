Mancini: "La Roma mi piace molto, e Mourinho è l’allenatore ideale"

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato dell'imminente inizio della Serie A e in particolare della situazione della Roma. Le sue parole:

Dietro le tre squadre a strisce, mette la Roma o il Napoli?

«Sullo stesso piano. In fondo si assomigliano: per lo spirito offensivo, per un progetto tecnico rifinito negli anni. Il Napoli ha perso Koulibaly e non è poco, ma ha preso giocatori interessanti. Arrivasse Raspadori, sarei contento, perché giocherebbe in Champions e crescerebbe in una squadra con ambizioni superiori.Inungioco così veloce e verticale si troverebbe bene».

E’ stata l’estate di Dybala.

«Un grande acquisto, tecnico e non solo emozionale.A me questa Roma piace molto, perché votata al gioco e ha comprato giocatori in grado di sostenerlo, come Matic e Wijnaldum, che portano forza ed equilibrio».

L’euforia può essere benzina che spinge o fuoco che brucia.

«Mourinho è l’allenatore ideale per domare il rischio. Ha esperienza da vendere. E in questa squadra mi auguro che Zaniolo continui a migliorare».

(gasport)