L’ultimatum di Belotti. E rispunta Solbakken

Andrea Belotti aspetta ancora un po’, ma non troppo. Dopo Ferragosto dovrà prendere una decisione perché il Nizza lo pressa e l’offerta che gli ha fatto non è male. Il Gallo sembra invece meno interessato alle proposte del Galatasaray. Certo, gli piacerebbe lavorare con Mourinho, la Roma resta la sua priorità, ma i campionati sono cominciati e non può perdere altro tempo ad allenarsi da solo. Mou ieri è stato chiaro: per sentirsi tranquillo gli manca ancora qualcosa e vuole completare l’attacco con un giocatore di esperienza che ha sempre stimato. Shomurodov ha dimostrato di non poter fare il vice Abraham, tanto che è stato messo sul mercato. Il nodo è sempre quello delle cessioni, probabilmente oggi Pinto parlerà con De Sanctis di Felix, sul quale ci sono, oltre alla Salernitana, anche il Sassuolo e il Crystal Palace. Se dovesse sfumare Belotti, la Roma potrebbe tornare su Solbakken, che a gennaio si libera a parametro zero. Il norvegese sarebbe felicissimo di trasferirsi in giallorosso, perché ha detto al suo procuratore di non prendere in considerazione altre soluzioni. La soluzione più praticabile per la difesa invece è Lindelof, se dovesse arrivare il difensore succederà negli ultimi giorni di mercato. Priorità al centravanti.

(corsport)