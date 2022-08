Dopo l’ultima stagione in crescendo, sino alla fascia di capitano, il serbo Lukic ha mercato in Premier, in Bundesliga e nella Liga. In Italia da tempo è in azione la Roma, dove tra l’altro finirà Andrea Belotti, in ottimi rapporti con Lukic. E da dove è in partenza Amadoud Diawara, a centrocampo. Lukic si appoggia su agenti serbi e intermediari italiani, in ottimi rapporti da anni con Cairo.

(Tuttosport)