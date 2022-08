Lotito sposta Amatrice in Abruzzo: «Ma quale gaffe, non ho sbagliato nulla»

IL TEMPO (ANG. BAR.) - «Lo ammetto, non conosco il Molise, ma conosco una regione molto simile, l’Abruzzo, perché mio nonno era di Amatrice». Claudio Lotito cerca l’affinità con la regione in cui è candidato all’uninominale del Senato per Forza Italia, e al suo debutto nella «regione fantasma, perché non ascoltata da nessuno», come dice prima della convention azzurra a Campobasso, trova l’affinità con Amatrice, provincia di Rieti, nel Lazio. Una dichiarazione che fa il giro dei social,diventando subito gaffe virale e facile motivo di attacco per gliavversari politici, dal Pd a Sinistra italiana. Il patron della Lazio - sentito da LaPresse - si scaglia contro «gli ignoranti che dovrebbero studiare». E fornisce la sua versione che affonda le radici nell’Ottocento: «Si stanno divertendo a scriveremaledime strumentalizzando un errore che errore non è. Io ho detto che pur non conoscendo il Molise conosco le sue peculiarità perché è territoriomolto simileall’Abruzzo, dove è nato mio nonno, che era di Amatrice e che è nato lì quando Amatrice faceva parte degli Abruzzi e della provincia de L’Aquila.Chi devemettersia studiarenon sono certo io che Amatrice la conosco benissimo e so perfettamente dov’è: ho una bellissima azienda agricola di 300 ettari e tre ville»