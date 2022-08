L'ora di Belotti sempre più vicina. E in difesa può arrivare Zagadou

Nei prossimi giorni la Roma annuncerà l’ingaggio di Andrea Belotti. L’affare diventerà ufficiale nelle stesse ore in cui Eldor Shomurodov passerà al Bologna, che ormai ha superato il Torino nella corsa a due. Tiago Pinto pretenderebbe un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto ma le parti stanno concertando una soluzione intermedia: diritto di acquisto vincolato a condizioni ragionevoli, come il 50 per cento delle presenze, la salvezza del Bologna e un congruo numero di gol stagionali. La Roma, nella migliore delle ipotesi, incasserebbe 10 milioni nel 2023 senza produrre grandi minusvalenze. Belotti da parte sua aspetta soltanto la chiamata decisiva. È stato rassicurato dalla Roma e per questo ha allontanato ogni altra tentazione. E non è tutto perché un quinto calciatore senza contratto potrebbe essere presto aggregato alla rosa. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale mancino che ha concluso la sua avventura al Borussia Dortmund. Classe ‘99, sarebbe una scommessa utile a rinforzare il pacchetto di sentinelle.

(corsport)