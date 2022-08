L'ora del Gallo

La Roma ha bisogno di un attaccante e di un difensore, ma al momento devono essere superate due condizione: la prima riguarda la cessione di uno tra Shomurodov e Felix e la seconda si rifà alle loro partenze, che devono portare denaro nelle casse del club. La strategia dei giallorossi è questa, ma potrà cambiare in corso d'opera. La società capitolina è pronta ad accogliere Belotti, ma non può annunciarlo per i motivi annunciati precedentemente. Il "Gallo", intanto, è già apprezzato da tutti i tifosi romanisti poiché ha rifiutato numerose offerte pur di accasarsi alla Roma. Pellegrini spinge, mentre Mourinho lo ha già chiamato e spera di averlo già lunedì. Lui si sta allenando da solo a Palermo, ma il suo momento sta per arrivare.

Intanto Pinto ha incontrato l'agente di Kluivert, Rafaela Pimenta. L'olandese vuole solamente il Fulham e potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze intorno ai 10 milioni di euro. Il club inglese, però, vuole acquistare in prestito con diritto. Ora toccherà all'entourage del calciatore mediare tra le parti per trovare l'accordo definitivo.

La Cremonese, invece, è molto interessata a Felix ed è disposta a spendere 7 milioni di euro, ma la Roma ne chiede 10. L'addio sarebbe a titolo definitivo. Non si sblocca invece la trattativa tra Shomurodov e il Bologna.

Per quanto riguarda il difensore, invece, spunta Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche l'Inter.

(Il Messaggero)