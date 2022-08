L'editoriale di Costanzo: "Sì, caro Sacchi occhio a Mou è fuor di dubbio"

Siamo a una settimana dall'inizio del campionato di calcio e leggo alcune dichiarazioni di Sacchi, il quale dice: "Inzaghi, Pioli e Allegri: sarà sfida a tre". Meno male che più avanti nell'articolo scrive: "Occhio a Mou". Sì, caro Sacchi, occhio a Mou è fuor di dubbio. [...]

Mi unisco a quanti si sono dispiaciuti per la morte di Camillo Anastasi, che era stato un dirigente della Roma accorto e intelligente. Tanti campioni giallorossi devono a lui il posto in prima squadra e la dovuta attenzione.

Ho parlato spesso, in queste settimane, di come andava la campagna abbonamenti della Roma e mi fa piacere poter dire adesso che l'Olimpico è verso il sold-out. Okay, tutto bene: adesso, però, servono i risultati e la tifoseria. [...]

Leggo anche la corsa scudetto della Roma Femminile parte da Pomigliano. Auguri, comunque, agli uomini e alle donne.

(Corsport - M. Costanzo)