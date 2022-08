L’editoriale di Costanzo: «Adesso però non facciamo l’errore di illuderci»

Il tifoso della Roma coltiva, forse a sua insaputa, la sindrome del passeggero in sala d’attesa. In quella salta, prima ha atteso Zaniolo, poi Cristante e poi Dybala. Adesso gli altoparlanti della sala d’attesa, hanno detto che è in arrivo Belotti ma non si sa a che ora e quale binario. Comunque ha ragione Mourinho: Roma è matura ed è un tale risultato che per esempio qualcuno avrebbe voglia di blindare Zaniolo. Però, tifo non tifo, non si blinda nessuno. Mai. [...]

Una cortesia: c’è voluto del tempo per arrivare ad una squadra competitiva che sta facendo cose buone e, credendo in Mourinho, ne farà ancor di più. Però, non facciamo l’errore di illuderci, non mettiamoci in testa che siamo come quella squadra o quell’altra. Pensiamo a far sì che la Roma continui ad avere successo e si consolidi nell’andar bene.

(corsport - M. Costanzo)