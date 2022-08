Le giallorosse avanti: Paris Fc battuto ai rigori

IL TEMPO (M. VITELLI) - Notte magica per la As Roma femminile, che a Glasgow supera il Paris Fc ai rigori e continua il percorso in Women’s Champions League. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, si va ai tiri dal dischetto. La parata di Ceasar su Mateo regala alle giallorosse di Spugna una vittoria fantastica che le proietta alla seconda fase. Il 1° settembre il sorteggio decreterà la squadra che la Roma sfidarà in andata e ritorno tra il 20 e il 29 settembre.