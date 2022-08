Laziali per Meloni, un romanista su quattro vota Pd

IL TEMPO (L. FRASCA) - Cosa votano i tifosi delle squadre di calcio? Lo ha studiato Termometropolitico, sito specializzato in analisi politiche ed elettorali. Alcuni dati non sorprendono, ma sono piuttosto delle conferme. Per esempio Fratelli d’Italia, il primo partito, ottiene più del 30% tra i laziali, tradizionalmente di destra. Ma fa ancora meglio tra chi tifa Atalanta, 31,2%. È invece più debole tra gli juventini, tra chi tifa per squadre più piccole e tra i disinteressati, ma rimanendo sopra il 20%. Il Pd appare poco popolare tra i milanisti e i laziali, mentre è forte, con il 29,7% tra chi tifa Fiorentina.

Del resto è la Toscana la regione in cui ha più voti. Anche Azione e Italia Viva se la cavano bene, con l’8,2% tra i viola. Forse perché proprio da Firenze viene Matteo Renzi? Anche a Roma, probabilmente per la presenza di Calenda, hanno un valore più alto della media. I romanisti si dividono soprattutto tra Pd e FdI. Il partito di Letta ottiene il 25,1% in Curva Sud, quello della Meloni il 23%.

A preferire la Lega sono soprattutto gli atalantini, tra cui supera il 20% e anche in questo casononsono estranee a questo dato le tradizioni politiche. La bergamasca è da sempre una roccaforte leghista. Per lo stesso motivoè debole, invece, tra chi tifa Napoli (6,7%). I tifosi del Napoli si distinguono per l’appoggio al Movimento 5 Stelle, infatti se votassero solo i supporter del Napoli avrebbe il 17%, decisamente di più di quello che il M5S raccoglie mediamente presso altre tifoserie.

Napoli e la Campania sono del resto l’area in cui il movimento di Conte ha il massimo dei voti. I milanisti non tradiscono Silvio Berlusconi. Forza Italia arriva al 13,5% tra loro. Certo, un tempo queste percentuali sarebbero state molto più alte, ma si tratta comunque del massimo raccolto dalla formazione di centrodestra. Se la cava molto bene anche tra gli interisti, con il 12,4%, e moltomale, conil 2,7%tra i napoletani.