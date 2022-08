La Toyota comincia dalle maglie. Poi darà il nome al nuovo stadio

La Toyota sulle maglie era nell'aria fin da primo giorno in cui Dan Friedkin prese la Roma essendo lui il piùgrande distributore di veicoli Toyota negli USA. Il debutto è previsto il 22 agosto per la prima squadra e per le altre categorie . In attesa di Adidas, Toyota sostituisce Hyundai. Intanto, per il rapporto che lega Dan Friedkin ad Akio Toyota il progetto stadio potrebbe essere la destinazione finale di un percorso logico che non è escluso porti Toyota a dare il nome del nuovo impianto della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata. Nel dettaglio Toyota Italia metterà a disposizione della società una flotta di auto elettrificate che va dal il noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma “Kinto Go”, l’app per pianificare gli spostamenti (trasporto pubblico, treno, micro-mobilità, parcheggi).

"Giocare la partita della mobilità sostenibile a fianco di un club così prestigioso come la Roma conferma il legame che Kinto sta avendo col mondo dello sport - dice Mauro Caruccio Ceo Toyota Financial Services & Ceo Kinto Italia - siamo sicuri che insieme potremmo sviluppare altre attività e garantire libertà di movimento".

"È con grande piacere che diamo il benvenuto a Toyota nel mondo giallorosso – dice Pietro Berardi, ceo della Roma – È un partner con cui condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell’offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri rispettivi brand”.

(corsport)