La settimana del Gallo, Shomurodov verso il Bologna

La settimana del Gallo è iniziata. Con il campionato che comincia per la Roma domenica a Salerno, Mourinho si augura di avere Andrea Belotti quanto prima. Domani, mercoledì, ogni giorno può essere quello buono. Bisogna attendere soltanto che la Roma trovi l’accordo per la cessione di Shomurodov. È l’uzbeko la chiave per l’arrivo del centravanti azzurro. Non resta quindi che attendere. Il Bologna appare il club più vanti rispetto a Torino e due società turche. Il nodo rimane nella formula della cessione. Perché la Roma è disposta a cederlo in prestito ma vorrebbe inserire un obbligo condizionato alle presenze. La valutazione che viene fatta dell’attaccante è di 11 milioni, il minimo per non incorrere in una minusvalenza, considerando che un anno fa venne pagato dal Genoa 17,5. Dopo due anni (quello in giallorosso e il prossimo in prestito), invece, la valutazione scenderebbe sui 10,5 milioni.

(Il Messaggero)