La Roma tiene il passo

La squadra va ancora a folate, grandi momenti di spettacolo che però non riescono ad andare fino in fondo. A volte, per esempio, proprio Dybala è costretto a partire molto arretrato e il rischio è che in fase di finalizzazione arrivi spompato. Anche la sintonia con Pellegrini è ancora da mettere a fuoco e questo è un punto su cui certamente si può crescere. La Roma è una macchina destinata a viaggiare veloce, ma diversi pezzi del suo motore devono ancora essere messi a posto.



Ci sono due cose che fanno ben sperare l’Olimpico in formato tutto esaurito: la prima è una difesa è riuscita ancora una volta a non prendere gol; la seconda è la capacità della Roma, pure in una partita complicata, di trovare comunque un modo per sbrogliare la matassa. (Gasport)