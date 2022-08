La Roma più forte di tutto

La manovra della Roma spesso è prevedibile e compassata, dalla fasce arriva poca spinta, la palla quando arriva dalle parti di Radu non vuole entrare e non è solo per merito degli avversari o del portiere. Spesso, al di là della sfortuna, prevale l’imprecisione. La sofferenza finale non toglie la gioia per il successo e porta morale in vista del match di sabato a Torino contro la Juve, il primo vero nodo della stagione per i giallorossi.