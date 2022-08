La Roma Femminile vola a Glasgow. Domenica c’è il Paris Fc

IL TEMPO (M. VITELLI) - Esordio vincente e convincente della As Roma femminile, che supera in trasferta il Glasgow City 3-1 e vola alla finale di questo primo turno di Women’s Champions League. Ora l’appuntamento è per domenica 21 alle ore 19, quando le giallorosse sfideranno il Paris Fc (che ha battuto 3-0 il Servette). Dopo una traversa colpita dal Glasgow direttamente da calcio d’angolo, la squadra di mister Spugna prende in mano il gioco e al 12’ passa meritatamente in vantaggio. Glionna riceve sull’out di destra, supera con uno scatto in profondità due avversarie e batte Gibson (non impeccabile). Poco dopo è ancora l’attaccante napoletana a sfiorare il raddoppio, ma stavolta l’estremo difensore delle scozzesi non si fa sorprendere. Al 20’, doccia fredda per la Roma che subisce il pareggio delle padrone di casa, decisiva una sfortunata deviazione di Minami. Le giallorosse ripartono però subito a testa bassa e prima Haavi e poi Giacinti sfiorano la rete. Ad inizio ripresa, dopo una traversa colpita da Haavi, è ancora Glionna a trovare la rete. Nel finale, a segno anche Lazaro, per la Roma una vittoria che è già storia.