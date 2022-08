La Roma fa felice lo Special One con la doppietta Belotti-Camara

Belotti è arrivato nella Capitale sabato e ieri ha completato le visite mediche, nel pomeriggio ha incontrato i nuovi compagni – emozionante l’abbraccio con Paulo Dybala con cui ha giocato per due stagioni al Palermo – e poi si è allenato agli ordini di Mourinho, che potrebbe convocarlo per la gara di domani sera all’Olimpico contro il Monza. Belotti, che ha scelto la maglia numero 11, ha firmato un contratto che lo legherà alla formazione giallorossa fino a giugno del 2023, con opzione di prolungamento fino al 2025 che scatterà dopo 21 presenze (senza limite di minutaggio) in campionato, cioè il 60% delle gare che mancano da oggi alla fine della serie A: ha deciso quindi di investire su se stesso, mettendosi in gioco in una realtà per lui nuova e stimolante. Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata definitiva per Mady Camara. Decisivo nella scelta di Mourinho il parere di Pedro Martins, allenatore portoghese suo amico, che ha lavorato con il ragazzo all’Olympiacos. Le impressioni sono state favorevoli e la Roma ha accelerato. La società greca ha accettato la proposta romanista di un prestito oneroso da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi sarà nella Capitale, domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con la società giallorossa.

(corsera)