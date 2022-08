La Roma dei Fab Four si salva dal trappolone con un gol di Cristante

Il bello del calcio è che si passa tutta l'estate a parlare di Fab Four, Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham, e poi la Roma vince contro la Salernitana nella prima partita stagionale grazie a una rete di Cristante. Mourinho si è salvato dal trappolone, ma i giallorossi devono migliorare sotto porta e avere più cattiveria. Zaniolo, uno dei migliori in campo, ha sprecato ad esempio tre grandi occasioni nei primi 25 minuti di gioco, così come Dybala, che quando doveva segnare ha colpito il palo. Abraham, invece, è sembrato il più a disagio e non ha ancora segnato in questa stagione. Vedendolo fuori dal match, lo Special One ha deciso di sostituirlo per primo, inserendo Matic. Ieri ha la Roma ha vinto meritatamente, però per puntare a traguardi importanti bisogna concretizzare gran parte delle palle gol che si hanno a disposizione. Ma non è detto che a Mourinho non vada bene anche così.

(corsera)