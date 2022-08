La Roma da sola si gode la vetta, Mourinho al miele: "Dybala pazzesco, Ibanez e Abraham davvero super"

Doveva essere la serata di Dybala e così è stato. L'argentino si è sbloccato con la maglia della Roma e contro il Monza ha realizzato una doppietta, grazie alla quale è arrivato a quota 100 gol in Serie A. "Avevo molta voglia di fare gol – le sue parole al termine del match – per fortuna è arrivato davanti ai nostri tifosi. Sono contento per la vittoria perché continuiamo a crescere. Che cosa ci siamo detti con Mourinho non lo rivelo, rimane tra di noi. Sono contento per i cento gol: il più bello? Il prossimo".

Nel postpartita ha parlato anche lo Special One: "Lo scorso anno dopo la partita con la Juventus ho detto a Dybala che era un gran giocatore, ora abbiamo sorriso perché i gol li fa per la Roma e mette il suo talento a disposizione della squadra. Anche il c.t. dell’Argentina Scaloni dovrebbe mandarci qualche bottiglia di vino, perché per il Mondiale gli daremo un calciatore top. Stanno crescendo tutti, sono contento per Ibanez che è un altro calciatore rispetto allo scorso anno: è più sereno, anche con la palla tra i piedi".

Non sono mancati i complimenti ad Abraham: "Ha giocato come voglio io, è il mio Tammy. Ha vinto tutti i duelli, ha creato profondità, è stato fantastico".

(corsera)