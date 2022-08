La punizione della Uefa e la fretta di Mourinho

Come ha anticipato il ‘Times’, la Uefa ha stilato una lista di 20 club europei che hanno violato le regole del Financial Fair Play e saranno sanzionate entro un mese. Tre le squadre italiane citate dal quotidiano inglese: Roma, Juventus e Inter. I giallorossi avrebbero concordato con la Uefa il provvedimento: una multa e una sanzione aggiuntiva, cioè la restrizione della ‘rosa’ che può essere iscritta alla Coppa europea o alcune restrizioni in ambito di calciomercato che possono arrivare anche al blocco per una sessione. La notizia spiega l’insistenza delle richieste di Mourinho e la fretta per chiudere le trattative nei prossimi giorni. In questo giro di calciomercato si può rafforzare la squadra, soprattutto dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, a gennaio non ci sono certezze.

(corsera)