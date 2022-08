La prima cosa bella

La Roma torna all’Olimpico, finalmente, per una partita ufficiale: domani, contro la Cremonese. Sold out, vendita chiusa, biglietti esauriti, un altro pieno di passione. Poco importa se siamo ancora ad agosto. La Roma di Mourinho tira e non solo perché l’ultimo mercato ha regalato Dybala, Wiynaldum e Matic. Tira ormai dal derby di ritorno: considerando anche il prossimo match casalingo contro il Monza, dal 20 marzo saranno 9 i sold-out di fila. Che sia campionato, coppa o amichevoli, poco cambia. Se poi si aggiunge che quest’anno, oltre all’amore per la squadra, c’è l’aspettativa, allo stadio si va con un pizzico di ambizione in più. Era il 5 maggio e lo stadio, tanto per cambiare, era colmo di colori e speranza, perché la Roma si giocava la finale di Conference League nella semifinale di ritorno contro il Leicester.Magari non tanti hanno fatto caso, invece, che bisogna tornare ad aprile per annotare un successo della Roma in campionato all’Olimpico. Una vittoria soffertissima contro la Salernitana. Era il 10 aprile, si giocava alle 18, allo stadio c’erano 64.266 spettatori. Domani, da quel pomeriggio, saranno passati 133 giorni.

(Il Messaggero)